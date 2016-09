Syfy 19:25 bis 20:15 SciFi-Serie Stargate: Universe Hoffnung USA 2011 Stereo 16:9 Merken Als Chloe (Elyse Levesque) mit den Kommunikationssteinen die Erde zu erreichen versucht, übernimmt Ginn (Julie McNiven) die Kontrolle über ihren Körper. Kurz darauf manifestiert sich auch noch der Geist von Amanda Perry (Kathleen Munroe) in ihr und bringt sie dadurch in Lebensgefahr. Rush (Robert Carlyle) und Eli (David Blue) suchen fieberhaft nach einen Weg, wie Chloe die Kontrolle über sich selbst wieder zurückerlangen kann. Unterdessen diagnostiziert Johansen (Alaina Huffman) bei Dr. Volker (Patrick Gilmore) eine tödliche Krankheit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Patrick Gilmore (Dale Volker) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: William Waring Drehbuch: Carl Binder Kamera: Michael Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6