Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Schatten und Symbole USA 1998 Stereo 16:9 Sisko (Avery Brooks) sucht zusammen mit seinem Vater Joseph (Brock Peters) und seinem Sohn Jake (Cirroc Lofton) auf dem Planeten Tyree nach dem bajoranischen Drehkörper des Abgesandten, von dem sie durch die Inschrift eines Amuletts erfahren haben. Unterdessen planen Worf (Michael Dorn), Martok (J.G. Hertzler), Doktor Bashir (Alexander Siddig), Chief O'Brien (Colm Meaney) und Quark (Armin Shimerman) einen Angriff auf eine wichtige Schiffsproduktionsstätte des Dominion. Kira (Nana Visitor) hingegen hat Ärger mit Romulanern, die auf einem bajoranischen Mond Waffen stationiert haben. Schauspieler: Avery Brooks (Captain Sisko) Nicole de Boer (Ensign Ezri Dax) Michael Dorn (Worf) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Cirroc Lofton (Jake) J.G. Hertzler (General Martok) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Allan Kroeker Drehbuch: Ira Steven Behr, Hans Beimler Kamera: Jonathan West Musik: Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12