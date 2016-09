Syfy 13:20 bis 14:05 SciFi-Serie Stargate: Universe Erlösung USA 2011 Stereo 16:9 Merken Die Destiny befindet sich in einer aussichtslosen Schlacht mit den reaktivierten Drohnen. Von ihren Verbündeten, den Ursini, im Stich gelassen, droht dem Schiff die Vernichtung. Plötzlich tauchen die mysteriösen Aliens auf, die Chloe (Elyse Levesque) mit dem Virus infiziert haben. Sie bieten ihre Hilfe an - unter einer Bedingung: Chloes Auslieferung. Eli (David Blue) und Rush (Robert Carlyle) untersuchen währenddessen eine Drohne, um ihre Schwachpunkte zu finden. Die Zeit drängt, denn ein weiteres Drohnenschiff ist bereits im Anflug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Dr. Nicholas Rush) Brian J. Smith (Matthew Scott) Elyse Levesque (Chloe Armstrong) David Blue (Eli Wallace) Alaina Huffman (Tamara Johansen) Jamil Walker Smith (Ronald Greer) Patrick Gilmore (Dale Volker) Originaltitel: Stargate: Universe Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Joseph Mallozzi, Paul Mullie Musik: Joel Goldsmith