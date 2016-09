Kinowelt 04:20 bis 06:05 Drama Down by Law USA, D 1986 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Drei Männer landen unabhängig voneinander in ein- und derselben Gefängniszelle in New Orleans: Zack, ein arbeitsloser DJ, sitzt unschuldig wegen Mordes. Das Großmaul Jack, ein Zuhälter, wurde von einem seiner Kumpels hereingelegt. Und Roberto, der italienische Tourist, brachte beim Billardspielen versehentlich jemand mit seiner Kugel um. Zack und Jack hassen sich auf Anhieb. Nur in einem sind sie sich einig: Sie können Roberto nicht ausstehen. Dessen naiver Optimismus und sein schreckliches Englisch sind nervtötend. Doch gerade Roberto ist es, der per Zufall eine Fluchtmöglichkeit entdeckt, und so zögern Jack und Zack keine Sekunde und brechen zusammen mit ihm aus. Gemeinsam flieht das Trio nun durch die Sümpfe von Louisiana. Der Sheriff mit seinem Suchtrupp ist ihnen allerdings dicht auf den Fersen. Eine ironische Komödie - hervorragend inszeniert und fotografiert, von glänzenden Darstellern getragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Waits (Zack) John Lurie (Jack) Roberto Benigni (Roberto) Nicoletta Braschi (Nicoletta) Ellen Barkin (Laurette) Billie Neal (Bobbie) Rockets Redglare (Gig) Originaltitel: Down by Law Regie: Jim Jarmusch Drehbuch: Jim Jarmusch Kamera: Robby Müller Musik: John Lurie Altersempfehlung: ab 12