Kinowelt 02:45 bis 04:20 Krimi Killing Them Softly USA 2012 Nominiert für die Goldenen Palme, Cannes Zwei nicht allzu hellen Gangstern gelingt es, ein illegales Pokerspiel zu überfallen, die Spieler um ihr Geld zu erleichtern und unerkannt zu entkommen. Das hat Folgen: Denn die Kartenspiele werden vom organisierten Verbrechen ausgerichtet, das eigentlich für die Sicherheit der Zocker geradestehen sollte. Solange die Diebe nicht geschnappt sind, müssen die Spiele ausgesetzt werden. Um schnell wieder Normalität einkehren zu lassen, wird Jackie Cogan engagiert, ein Profikiller, der Beste seines Fachs. Ihm wird es aber nicht leicht gemacht. Die Bürokratie und Unentschlossenheit des Syndikats rauben ihm den letzten Nerv, ein einst todsicherer Kollege entpuppt sich als unzuverlässiger Säufer, und Cogans Angewohnheit, seine Ziele nur "weich" zu töten, also aus sicherer Entfernung, ohne ihnen in die Augen blicken zu müssen, ist ein zusätzliches Hindernis bei der Durchführung seines Jobs. "Genialer Thriller & brillanter Gangsterfilm." (Quelle: TV Movie) "Durchgeknallt, brutal und extrem spannend - in bester Tarantino-Manier!" (Quelle: Cinema) Schauspieler: Brad Pitt (Jackie) Richard Jenkins (Driver) James Gandolfini (Mickey) Ray Liotta (Markie Trattman) Scoot McNairy (Frankie) Ben Mendelsohn (Russell) Vincent Curatola (Johnny Amato) Originaltitel: Killing Them Softly Regie: Andrew Dominik Drehbuch: Andrew Dominik Kamera: Greig Fraser Altersempfehlung: ab 16