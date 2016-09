Kinowelt 01:15 bis 02:45 Liebesfilm Lovely, Still USA 2008 16:9 20 40 60 80 100 Merken Wie jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit fühlt sich der alleinstehende Robert Malone einsam und vermisst die Liebe in seinem Leben. Eines Abends steht plötzlich eine fremde ältere Dame vor seiner Haustür. Sie stellt sich als neue Nachbarin Mary vor, die gerade mit ihrer Tochter gegenüber eingezogen ist. Prompt lädt sie Robert zu einem Essen am nächsten Abend ein. Der 78-jährige fühlt sich plötzlich wieder wie ein verknallter Teenager, der sein erstes Rendezvous hat. Was wie eine merkwürdige Zufallsbegegnung beginnt, entwickelt sich zu einer romantischen Liebesgeschichte zweier älterer Menschen, die den Zuschauer auf eine wundervolle und bewegende Reise mit unerwartetem Ausgang mitnimmt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Landau (Robert Malone) Ellen Burstyn (Mary Malone) Elizabeth Banks (Alex Malone) Adam Scott (Mike Malone) Sean Tillmann (Peter) Todd Fink (Fancy Waiter) Judith Kathryn Hart (Jacky) Originaltitel: Lovely, Still Regie: Nicholas Fackler Drehbuch: Nicholas Fackler, Tim Kasher Kamera: Sean Kirby Musik: Mike Mogis, Nate Walcott Altersempfehlung: ab 6

