Kinowelt 11:00 bis 12:30 Komödie Mensch, Dave! USA 2008 Von seinem Outfit mal abgesehen, sieht Dave aus wie ein ganz normaler Mensch. Doch tatsächlich ist der ungelenke Typ in dem piekfeinen weißen Anzug ein Raumschiff, das aus der Hirnkommandozentrale von einem engagierten Team tapferer kleiner Aliens gesteuert wird. Die miniaturgroßen Außerirdischen müssen auf der Erde ein wichtiges Objekt zur Rettung ihres Heimatplaneten finden und wollen um keinen Preis auffallen. Eine echte Herausforderung, denn der Verhaltenkodex der Einheimischen ist alles andere als leicht zu durchschauen. Zum Glück stakst Dave der hübschen Gina vors Auto, von der er einiges über die zwischenmenschlichen Beziehungen der Homo Sapiens lernt. Auf die inneren Werte kommt es an! Superstar Eddie Murphy begeistert in diesem zwerchfellerschütternden Familienspaß als Captain und Raumschiff gleichermaßen. Eine unheimlich witzige Begegnung der dritten Art! Schauspieler: Eddie Murphy (Dave / Captain) Elizabeth Banks (Gina Morrison) Gabrielle Union (No. 3) Scott Caan (Officer Dooley) Ed Helms (No. 2) Kevin Hart (No. 17) Marc Blucas (Mark Rhodes) Originaltitel: Meet Dave Regie: Brian Robbins Drehbuch: Rob Greenberg, Bill Corbett Kamera: Clark Mathis Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 6