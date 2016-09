Kinowelt 09:00 bis 11:00 Drama Es war Nacht in Rom I, F 1960 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Rom, Winter 1943/44: Die deutschen Besatzer haben jedem Italiener, der einen Soldaten der alliierten Truppen versteckt oder ihm bei der Flucht hilft, die Todesstrafe angedroht. Trotzdem bietet die Schwarzmarkthändlerin Esperia drei entflohenen Kriegsgefangenen in ihrer Wohnung in Rom Unterschlupf. Doch auch sie bekommt es schnell mit der Angst zu tun, da in dem Wohnviertel ihr Tun nicht lange unerkannt bleibt, und will den Engländer Michael, den Russen Fjodor und den Amerikaner Peter schnellstmöglich loswerden. Sie versucht über ihren Verlobten, der für den italiensischen Widerstand aktiv ist, die Flucht der drei Männer zu organisieren. Doch dann werden sie verraten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leo Genn (Michael Pemberton) Giovanna Ralli (Esperia Belli) Sergei Bondartschuk (Fyodor Nazukov) Peter Baldwin (Peter Bradley) Sergio Fantoni (Don Valerio) Enrico Maria Salerno (Dr. Costanzi) Renato Salvatori (Renato Balducci) Originaltitel: Era notte a Roma Regie: Roberto Rossellini Drehbuch: Sergio Amidei, Diego Fabbri, Brunello Rondi, Roberto Rossellini Kamera: Carlo Carlini Musik: Enzo Rossellini Altersempfehlung: ab 16

