13th Street 23:20 bis 00:10 Dokumentation Dead Again - Auf Mörderjagd Zum Tode verurteilt (1) USA 2014 Stereo 16:9 Merken Ein Mord, dem 1996 eine junge Frau nach einem möglicherweise sexuellen Übergriff zum Opfer fiel, spaltet seither eine kleine Stadt im Süden von Texas. Ein Jahr und viele Verdächtige später konnte mittels eines DNA-Abgleichs ein Mann überführt werden, der für die Tat zum Tod verurteilt wurde. Weitere 16 Jahre später finden die Elite-Ermittler Michele Wood, Joe Schillaci und Kevin Gannon allerdings neue Beweise, die belegen könnten, dass der wahre Mörder nicht der Mann ist, der in der Todeszelle auf seine Hinrichtung wartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dead Again Regie: Mike Sheridan Altersempfehlung: ab 16