13th Street 19:30 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Falscher Mond USA 2012 Stereo 16:9 Selbst ein Herzinfarkt kann Ducky (David McCallum) nicht bremsen und so lässt er, obwohl er sich noch schonen soll, einen Toten exhumieren. Er vermutet, dass eine zwölf Jahre zurückliegende Todesursache ein Irrtum war und versucht nun Gibbs (Mark Harmon) zu überzeugen, die heiße Spur aufzunehmen. Parallel dazu ermittelt das Team einen Mord, der in einem Zusammenhang mit dem Handel von imitiertem Mondgestein steht. Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Cote De Pablo (Ziva David) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Donald P. Bellisario, Don McGill, Steven D. Binder Musik: Brian Kirk, Joseph Conlan, Greg Burns, Jeff Burns, Steven Bramson