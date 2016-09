13th Street 09:45 bis 10:30 Krimiserie Criminal Minds Die Gang USA 2015 Stereo 16:9 Merken Nachdem im privat geführten Hochsicherheitsgefängnis von Liberty, Texas, zwei Wachmänner ermordet wurden, übernimmt das BAU-Team die Ermittlungen. Den Opfern wurden jeweils eine Socke in den Mund gesteckt und sieben Finger gebrochen. Die Spuren deuten darauf hin, dass es mehr als einen Täter geben muss. Als kurze Zeit später einer der Häftlinge getötet wird, vermuten die Ermittler, dass jemand vom Gefängnispersonal an den Taten beteiligt gewesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Joe Mantegna (David Rossi) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Thomas Gibson Drehbuch: Virgil Williams Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 16

