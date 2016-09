Animal Planet 03:45 bis 04:05 Dokusoap Swamp Brothers - Zwei Brüder aus'm Sumpf USA 2011-2012 Merken Kroko-Alarm: Alligatoren können stundenlang reglos unter Wasser ausharren, dabei verlangsamen die Tiere ihren Herzschlag und drosseln den Sauerstoff-Verbrauch. Ex-Barkeeper Stephen ist es bei der Reptilien-Jagd in einem trüben Tümpel deshalb recht mulmig zu Mute. Er und sein Bruder Robbie suchen in dem Schlammloch nach einem Ausreißer, der durch einen Riss im Zaun gekrochen ist und sich jetzt in fremden Gehegen herumtreibt. Die Frage ist nur, wo? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Swamp Brothers