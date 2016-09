National Geographic People 03:05 bis 03:55 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Verwandlung zum Schmuggler GB 2009-2010 Stereo 16:9 HDTV Merken In Trinidad begegnet der musikbegeisterte Rastafari-Fan Michael Morey seiner ganz großen Liebe. Er ist bereit, alles für diese Frau zu tun, selbst wenn er dabei die Grenzen der Legalität überschreiten muss. So lässt er sich auch dazu überreden, Kokain von Ecuador nach Spanien zu transportieren, nachdem er erfährt, dass seine Freundin schwanger ist. Schließlich will er seiner Familie etwas bieten. Allerdings müsse er sich dafür zunächst von seinen geliebten Dreadlocks trennen, sonst würde er dem Zoll direkt auffallen, meinen die kolumbianischen Drogendealer. Michael tut wie ihm geheißen, und tauscht die verfilzten Locken gegen eine 08/15-Frisur. Auch sonst ist er darauf bedacht, am Flughafen von Quito möglichst unscheinbar und harmlos zu wirken. In Ecuador läuft alles glatt, Michael wird von den Beamten ohne große Kontrollen durchgewinkt. In Madrid hat der Drogenkurier jedoch nicht so viel Glück. Im letzten Moment wird Michael vom Zoll gestoppt und kontrolliert. Insgesamt vier Kilogramm Kokain werden sichergestellt. Michael wird für den Versuch, Drogen nach Spanien zu schmuggeln, zu neun Jahren Gefängnis verurteilt. Seine Freundin beendet die Beziehung während der Haftzeit per Brief und teilt ihm mit, sie habe das Kind verloren. Michael stürzt in eine tiefe Depression, fühlt sich von der Welt im Stich gelassen. Nach drei Jahren bekommt er endlich Freigang - und erfährt, dass eine neue Liebe wie ein neues Leben sein kann... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad