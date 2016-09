National Geographic People 22:30 bis 22:55 Dokumentation Ein Kindheitsversprechen Die Rückkehr USA 2009 2016-09-27 03:55 Stereo 16:9 Merken Reza und Delazad lassen ihre Reise im Zug von Istanbul nach Paris Revue passieren. Über 15.000 Kilometer liegen hinter ihnen. Auf ihrem Trip haben Vater und Sohn viele schöne, aber auch traurige und manchmal sogar beklemmende Momente erlebt. Die Eindrücke werden sie noch lange begleiten. Während die beiden eine Partie Schach spielen, rauschen Metropolen wie Bukarest, Budapest, Wien und Straßburg an ihnen vorbei. Und dann sind Reza und Delazad schließlich da, in Paris, wo ein freudiges Empfangskomitee sie erwartet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: A Childhood Promise