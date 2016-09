National Geographic People 19:30 bis 20:15 Dokumentation Neue Heimat Wildnis Als Dach nur Regenwald GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Atkinsons haben London verlassen, um ihren Traum zu leben: Job, Wohnung und Freunde ließ die Familie mit drei Kindern zurück, um in der Wildnis ihre Zelte neu aufzuschlagen. Im tropischen Regenwald des Zwergstaates Belize haben die Atkinsons alte Reifen, Flaschen und andere Gegenstände recycelt und daraus eine faszinierende Dschungel-Behausung im Gaudí-Stil errichtet. Als Kevin zu Besuch kommt, wird ihm schnell klar, dass viel Arbeit und Herzblut in diesem Projekt steckt. Aber wie lebt es sich ohne Wasser und Strom, dafür aber mit vielen Schlangen, Skorpionen und Insekten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kevin McCloud's Escape To the Wild