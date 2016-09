National Geographic People 09:25 bis 10:10 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Chamäleon Wellness Check USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Ks Tag beginnt mit einem Notfall: Ein blutender Nymphensittich braucht ihre Hilfe. Dr. Thielen behandelt derweil gleich drei Patienten gleichzeitig: Ein Stinktier, das sterilisiert werden muss, sowie zwei Pantherchamäleons, bei denen ein Routinecheck ansteht. Bei einem neunjährigen Frettchen werden unterdessen mehrere Leiden diagnostiziert, so dass die weitere Therapie gut überlegt sein will. Bei einem Wellensittich gibt es wiederum Entwarnung: Er hat keinen Tumor, muss aber dringend auf Diät gesetzt werden. Schließlich befreit Dr. Thielen noch eine Rennmaus von einem schmerzhaften Geschwür. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER

