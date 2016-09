TNT Comedy 17:30 bis 17:55 Comedyserie Friends Nur ein kleines Abenteuer USA 1997 16:9 Merken Monica engagiert Joey für die Arbeit im Restaurant. Doch ihre wahre Absicht ist eine andere: Sie stellt ihn nur an, um ihn wieder feuern zu können - und um so zu zeigen, wer der Boss ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Aniston (Rachel Green) Courteney Cox (Monica Geller) Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) Matt Leblanc (Joey Tribbiani) Matthew Perry (Chandler Bing) David Schwimmer (Dr. Ross Geller) Fred Stoller (The Waiter) Originaltitel: Friends Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Scott Silveri Kamera: Mikel Neiers Musik: Michael Skloff