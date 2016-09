TNT Comedy 13:30 bis 13:55 Comedyserie Hot in Cleveland Sehr entfernte Verwandte USA 2015 16:9 Merken Melanie lässt als Überraschung für ihre Freundinnen heimlich für jede einen DNA-Test durchführen. Als die Ergebnisse ins Haus flattern, erfahren die Damen mehr über ihre Herkunft. Joy und Elka beispielsweise haben beide einen gemeinsamen Vorfahren aus Polen und Melanie hat einen Cousin, der als Therapeut in Cleveland arbeitet. Victoria versucht indes, ihre Herkunft für Werbezwecke auszunutzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Timothy Omundson (Mark) Andy Milder (Dr. Laird) Larry Omaha (Bruce) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Dennis Capps Drehbuch: Alex Herschlag Musik: Ron Wasserman