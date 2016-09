TNT Comedy 09:30 bis 09:55 Comedyserie Keine Gnade für Dad Hausverbot für den Onkel USA 2004 16:9 Merken Claudia und Eddie verbringen einen Abend im Hotel, um ihren Jahrestag zu feiern, und entdecken auf einem Pornokanal ihr Haus als Filmkulisse. Klar, dass Eddie dahinter stecken muss. Claudia ist so sauer, dass sie Eddie Hausverbot erteilt, was den Kindern und Sean gar nicht gefällt. Und Jimmy ist verwirrt, weil er in der Schule von einem Mädchen angegriffen wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Mike Sikowitz, Jeff Astrof Kamera: Alan Walker Musik: Ween, Ben Vaughn Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 259 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 14:17

Seit 110 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 59 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:50 bis 10:50

Seit 59 Min.