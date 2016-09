FOX 01:30 bis 02:15 Serien Nashville Alte Wunden USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach fast zwei Jahrzehnten voller Hochs und Tiefs ziehen Rayna und Deacon eine Bilanz ihrer oft genug recht stürmischen Beziehung. Auch Scarlett, die mitten im Tourneestress steckt, gelangt zu neuen, überraschenden Einsichten über sich selbst. Gunnar wird derweil die größte Ehre seiner bisherigen Karriere zuteil: Er darf zusammen mit seinem Idol Sir Elton John auftreten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Connie Britton (Rayna Jaymes) Hayden Panettiere (Juliette Barnes) Chris Carmack (Will Lexington) Clare Bowen (Scarlett O'Connor) Will Chase (Luke Wheeler) Jonathan Jackson (Avery Barkley) Sam Palladio (Gunnar Scott) Originaltitel: Nashville Regie: Mike Listo Drehbuch: Taylor Hamra Kamera: Shawn Maurer

