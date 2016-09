FOX 11:35 bis 12:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die schwarze Witwe USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Special Agent Dan Williams wird umgebracht. Das Team ermittelt und kann den Mörder identifizieren. Dieser wird festgenommen und verrät seine weiteren Pläne: Ein Killer-Team soll eine Frau namens Emma Mastin töten. Hetty erfährt, dass diese Frau eine tschetschenische Schwarze Witwe ist, die mit dem Kind ihres vermeintlich verstorbenen Mannes Vakar in den USA ein neues Leben begonnen hat. Wie sich herausstellt, ist Vakar gar nicht tot. Er hat den Mord in Auftrag gegeben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Special Agent G. Callen) Daniela Ruah (Special Agent Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beal) LL Cool J (Sam Hanna) Daniel Hugh kelly (Man) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Kate Woods Drehbuch: Dave Kalstein Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6