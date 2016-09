FOX 09:20 bis 10:05 Krimiserie Hawaii Five-0 Hausfriedensbruch USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem Mord an dem erfolgreichen Geschäftsmann Jake ermittelt die Sondereinheit im Umfeld einer Stiftung, die vom Opfer gegründet wurde: Diese holt Jugendliche von der Straße und ermöglicht ihnen das Kampfkunst-Training in Sporthallen. Dort hofft das Team auch den Täter zu finden. Unterdessen taucht Wo Fat in Joes Wohnung auf, es kommt zu einem spektakulären Kampf. Joe warnt Steve daraufhin noch einmal vor den Folgen weiterer Ermittlungen, doch Steve will einfach nicht aufgeben... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Lauren German (Lori Weston) Mark Dacascos (Wo Fat) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Larry Teng Drehbuch: Kyle Harimoto Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16

