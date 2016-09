ORF 2 23:55 bis 01:45 Komödie Best Exotic Marigold Hotel GB 2011 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Herz erfrischende Culture-Clash-Kömödie von John Madden ('Shakespeare in Love'). Dev Patel ('Slumdog Millionär') lockt die Creme de la creme britischer Schauspielstars in das farbenprächtige Paradies Indiens und ermöglicht seinen betagten Gästen mit Witz und Charme das Abenteuer ihres Lebens. 'Am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende!'Der junge Inder Sonny strotzt vor Idealismus. Per Internet bewirbt er sein "Best Exotic Marigold Hotel" als paradiesische Luxusherberge für ältere Personen. Sieben wohlsituierte, völlig unterschiedliche Frauen und Männer aus England folgen dem verlockenden Angebot. Obwohl sich der vermeintlich luxuriöse indische Palast bei der Ankunft als völlig desolat entpuppt, lassen sie sich auf ein unvergessliches Abenteuer ein. Dabei helfen sie Traumtänzer Sonny nicht nur in geschäftlichen Dingen, sondern auch in Sachen Liebe auf die Sprünge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Judi Dench (Evelyn Greenslade) Tom Wilkinson (Graham Dashwood) Maggie Smith (Muriel Donnelly) Bill Nighy (Douglas Ainslie) Dev Patel (Sonny Kapoor) Paul Bhattacharjee (Dr. Ghujarapartidar) Penelope Wilton (Jean Ainslie) Originaltitel: The Best Exotic Marigold Hotel Regie: John Madden Drehbuch: Ol Parker Kamera: Ben Davis Musik: Thomas Newman