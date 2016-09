ORF 1 01:15 bis 02:45 Krimi Pregau - Kein Weg zurück Die Lügen A 2016 Untertitel 16:9 Merken Inspektor Hannes Bucher wird auf seinen eigenen Fall angesetzt. Er belügt und hintergeht eine Menge Menschen, damit die Wahrheit nicht ans Licht kommt. Hannes' Neffe Sebastian spürt, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Sebastian möchte herausfinden was genau in dieser Nacht geschah, als Rosa starb. Er sucht Max Dirrmeyer, einen möglichen Zeugen auf. Die Brüder Hartmann versuchen indes mit einer bösen Intrige den Vizebürgermeister Feichtiger auf ihre Seite zu ziehen und ihren härtesten Gegenspieler Hölzl auszuschalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maximilian Brückner (Hannes Bucher) Ursula Strauss (Maria Bucher) Patricia Aulitzky (Edith Rieder) Armin Rohde (Max Dirrmeyer) Thomas Schubert (Sebastian) Wolfgang Böck (Johann Hartmann) Karl Fischer (Elias Hartmann) Originaltitel: Pregau - Kein Weg zurück Regie: Nils Willbrandt Drehbuch: Nils Willbrandt Kamera: Peter Nix Musik: Stefan Will

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 297 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:35 bis 05:00

Seit 82 Min. Safe House

Actionfilm

ZDF 00:50 bis 02:35

Seit 67 Min. Der bewegte Mann

Komödie

Das Erste 00:55 bis 02:28

Seit 62 Min.