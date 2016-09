ORF 1 05:20 bis 06:00 Reportage Reiseckers Reisen Alte Donau (Wien) A 2016 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der oberösterreichische Dokumentarfilmer Michael Reisecker bereist in dieser ersten Folge der neuen Staffel die Erholungsregion "Alte Donau", ein Altarm der Donau in Wien. Am Donauturm trifft er auf ein Urlaubs-Paar aus Bayern, auf der Lagerwiese "Romaplatz" auf einen begeisterten Stammgast der Freizeitoase und im Bundesbad auf zwei englischsprachige Damen. Auf dem Wasser kreuzt ein SUP (Stand-Up-Paddeling)-Fahrer seine Wege, bevor er am Nordufer ein multikulturelles Paar in einer Kleingarten-Idylle und auch eine Kanu-Polo-Spielerin entdeckt. Im Kaiserwasser spricht der Mann mit der Brillenkamera auf der Nase mit einem Schwimmer, der ihn weiter ins Gänsehäufel schickt, wo er die Königin des FKK-Bades interviewt. ("Reiseckers Reisen - Lignano I" am27. September, ORFeins) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Reisecker Originaltitel: Reiseckers Reisen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 520 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 220 Min. Human Target

Actionserie

kabel eins 05:00 bis 05:50

Seit 40 Min. CSI: NY

Krimiserie

VOX 05:05 bis 05:50

Seit 35 Min.