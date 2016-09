ORF 1 03:25 bis 03:45 Comedyserie Mom Auf Entzug USA 2015 Untertitel 16:9 Dolby Digital Merken Bonnie muss nach einem Fauxpas für eine Nacht ins Gefängnis. Scheinbar hat ihr das die Augen geöffnet, denn am nächsten Tag beschließt sie, einen Entzug zu machen. Als sich Christy aus Ärger und Wut über ihre Mutter weigert, sie zu unterstützen, gerät sie plötzlich selbst in eine schwierige Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Faris (Christy) Allison Janney (Bonnie) Sadie Calvano (Violet) Matt Jones (Baxter) Mimi Kennedy (Marjorie) Spencer Daniels (Luke) Blake Garrett Rosenthal (Roscoe) Originaltitel: Mom Regie: James Widdoes Drehbuch: Chuck Lorre, Eddie Gorodetsky, Nick Bakay Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 12

