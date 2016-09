Disney Channel 07:45 bis 08:15 Trickserie Goldie & Bär Zauber-Kohl / Pelzige gute Fee USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken (a) Bei einer Zaubershow wird Goldie versehentlich in ein Gemüse verwandelt. (b) Bär findet den Zauberstab einer guten Fee. Plötzlich wachsen ihm Feenflügel und er kann Wünsche erfüllen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Goldie and Bear Regie: Chris Gilligan

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 02:00 bis 08:30

Seit 360 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 150 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 150 Min.