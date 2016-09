Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Klänge des imaginären Orients. Mit Musik von Félicien David, Ernest Reyer, Engelbert Humperdinck u.a. Merken Muezzine und Haremsdamen, Sultane und Kadis - die Protagonist/innen des imaginären Orient bevölkern auch die musikalische Szene. Klänge der Wüste und Melodien des Bazars - die duftgeschwängerte Welt des musikalischen Exotismus breitet sich von Frankreich aus und findet ihre Sujets auch in Geschichten in Nordafrika. Klingende Erkundungen einer Welt fernab der eigenen, wo der Traum die Szene beherrscht und der Wunsch nach Freiheit Vater des musikalischen Gedankens ist. "Der Okzident seines frierend mageren Spiritualismus überdrüssig geworden" (Heinrich Heine). In Google-Kalender eintragen