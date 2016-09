Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Klangspuren 2016. Ensemble Nikel - malerische Abstraktion Merken Eine der bekanntesten abstrakten Malerinnen Israels, Lea Nikel stand dem Ensemble-Namen Pate. Gegründet wurde das Ensemble Nikel 2006 in Tel Aviv, seine Mitglieder sind Solisten in führenden Orchestern und Ensembles des Landes und sind ebenso versiert in der klassischen wie in der zeitgenössischen Klangsprache. Nikel spielen hauptsächlich auf Instrumenten, die sich im 20. Jahrhundert entwickelt haben (Saxofon, E-Gitarre, Schlagzeug und Kontrabass) und greifen zu Computer- und Videoanimationen, um ihr Publikum auf eine stimmige Reise zur zeitgenössischen Musik mitzunehmen. In Google-Kalender eintragen