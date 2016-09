Österreich 1 21:00 bis 22:00 Sonstiges "Langholzfeld" Merken Langholzfeld, eine kleine Siedlung am Rand der österreichischen Stadt Linz, wurde in den 1960er-Jahren gebaut, größtenteils von Flüchtlingen aus den ehemaligen deutschen Gebieten in Rumänien und Jugoslawien. 30 Jahre nachdem der Erzähler seinen Heimatort Richtung Wien und Berlin verlassen hat, kehrt er für eine Recherche zurück. Er befragt seine Mutter, die 85jährige Nachbarin und Hakan, einen jungen Türken. Viele Häuser, erfährt er, stehen inzwischen leer, ihre Erbauer sind gestorben oder leben im Seniorenheim. Manche Häuser wurden verkauft, an Türken oder Mazedonier. Für sie ist Langholzfeld ihr neues Zuhause. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Nikolaus Barton, Branko Samarovski, David Miesmer, Joseph Lorenz, Elfriede Irrall, Julia Gschnitzer, Murathan Muslu, Maria Hofstätter, Dessi Urumova, Karl Markovics Regie: Harald Krewer Musik: Peter Imig