Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Alte Musik - neu interpretiert "Die Kunst der Fuge" <bk>Henry Purcell: Aus den "Fantazias and In nomine" für Gamben-Consort Z. 732-747<ek><bk>Johann Sebastian Bach: Die Kunst der Fuge BWV 1080 (Fretwork) <ek><bk>John Dowland: "Semper Dowland Semper Dolens", "Miss Winter's Jump A Dream", "King of Denmark's Galliard", "Melancholy Galliard", "Round Battle Galliard", "La mia Barbara", "Farewell", "Come Away", "Lachrymae", "Frog Galliard" (Thomas Dunford, 8-chörige Laute) Moderation: Bernhard Trebuch