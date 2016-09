Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Musik ist keine Einbahnstraße Merken Marokkanisches verändert die Welt und umgekehrt: Wenn der Nordmarokkaner Kadero Ray mit dem Wiener Otto Lechner spielt, wenn die deutsche Band Hammerling beschließt, "goes Marocco" sei die geographisch-musikalische Vorgabe und die marokkanische Band Aisha Kandisha's Jarring Effects kochte sowieso am Weltmusikgebräu mit, als sie mit unter anderem Bill Laswell spielte und produzierte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Albert Hosp