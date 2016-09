Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik Jahrgang 1916: die Tenöre Josef Traxel, Léopold Simoneau und József Simándy Merken So unterschiedlich ihre Karrieren auch verlaufen sind, so hatten die drei Tenöre - der aus Kanada stammende Léopold Simoneau, der im deutschen Mainz geborene Josef Traxel und der Ungar József Simándy - doch eines gemeinsam, und gemeint damit ist mehr als das gleiche Geburtsjahr 1916: alle drei waren überaus vielseitige Sänger. Bei Léopold Simoneau denkt man vor allem an seine stil-sicheren Mozart-Interpretationen, doch sein Repertoire hat von Rameau bis Strawinsky gereicht. Auch Josef Traxel war ein angesehener Interpret des Mozart-Faches, zu den von ihm interpretierten Werken haben aber auch dramatischere Rollen von Richard Wagner und Richard Strauss gezählt - und ganz ähnlich hat auch der aus Ungarn stammende József Simándy Partien vom lyrischen Belcanto bis zum dramatischen Verismo gesungen. In Google-Kalender eintragen