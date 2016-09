Österreich 1 09:45 bis 09:57 Sonstiges Radiokolleg Klänge wie Ikonen. Aspekte der christlich-orthodoxen Kirchenmusik (2) Merken Der Gesang nimmt einen zentralen Platz im orthodoxen Gottesdienst ein. Priester müssen singen können, da wesentliche Teile der Liturgie, die in der katholischen Kirche gesprochen werden, in den Ostkirchen gesungen werden. Der Begriff Ostkirchen umfasst dabei eine Vielzahl unterschiedlicher orthodoxer Kirchen, die sich in den vergangenen 1500 Jahren entwickelt haben und vielfältige kulturelle Unterschiede aufweisen. Wichtige Elemente aber sind vielen Ostkirchen gemeinsam: So liegt der Fokus traditionell auf der menschlichen Stimme, die von keinem Instrument - auch von keiner Orgel - begleitet wird. Zudem spielen Chöre eine bedeutende Rolle. Auch für die Ostkirchen haben bedeutende Komponisten Musik geschrieben, in Russland etwa Sergej Rachmaninow. Doch es gibt etwa in der russisch-orthodoxen Kirche bis heute starke Vorbehalte gegen eine Kunstmusik, die mehr ästhetischen und schöpferischen Kriterien als den liturgischen Erfordernissen folgt. In Google-Kalender eintragen

