Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Klangspuren 2016. Trio Catch - Virtuose klangliche Fallen Catch, das bedeutet im Allgemeinen fangen - in diesem speziellen Fall ist es das Publikum, das von den unterschiedlichen Klangfarben von Klarinette, Violoncello und Klavier virtuos gefangen werden soll. Boglárka Pecze (Klarinette), Eva Boesch (Violoncello) und Sun-Young Nam (Klavier) gründeten ihr Trio nach einem Stipendium bei der Internationalen Ensemble Modern Akademie in Frankfurt, der Ensemblename folgt dem Werk "Catch" op. 4 von Thomas Adès. Und tatsächlich ist die Interpretation zeitgenössischer Musik ein großer Schwerpunkt in der Arbeit der drei jungen Musikerinnen, die in Hamburg beheimatet sind. Auf ihr Programm für die Klangspuren Schwaz haben sie Clara Iannottas: "The people here go mad. They blame the wind" geschrieben, ein Werk für zwölf Spieluhren, Bassklarinette, Violoncello und Klavier. Ausgeworfen wurden diese virtuosen klanglichen Fallen in der Viehversteigerungshalle in Rotholz.