Niederlande 2 15:35 bis 16:30 Sonstiges Mazzeltov Yuri en Emily NL 2014 HDTV Merken Dertigers Yuri en Emily trouwen binnenkort in Griekenland. Dat huwelijk is niet vanzelfsprekend: ze zijn al jaren samen, maar hun relatie is ook enige tijd verbroken geweest. Dat had alles te maken met hun achtergrond. In hun jeugd maakten ze beiden de scheiding van hun ouders mee. Dat heeft zijn sporen nagelaten. In de aanloop naar hun mediterrane bruiloft vertellen ze over hun angst en hoop, hoe het verleden het heden tekent. Ze vertellen hoe ze de scherven van de geschiedenis bij elkaar hebben geveegd en zo leerden om bewust na te denken over zichzelf, hun ouders, familie, vriendschap, jodendom en het leven. Die leerschool geeft ze de durf en de kracht te kiezen voor een choepa en zelf het glas te breken. In de bruiloft komen alle aspecten van hun achtergrond terug: Jodendom, Nederland, Israël en de wereld. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Mazzeltov