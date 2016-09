RTS Deux 21:05 bis 23:05 Sonstiges Bardot amoureuse F 2016 Stereo Untertitel Merken Le documentaire de Rachel Kahn et Virginie Linhart est riche d'images d'archives inédites, de films de famille et de témoignages éloquents. Bardot fut splendide et solaire, la revoir dans sa jeunesse provocante et libre est l'occasion de feuilleter l'album glamour d'une époque. Si certains acteurs tombent systématiquement amoureux de leur partenaire, pour BB, c'est pareil. Les uns après les autres, les acteurs les plus séduisants de l'époque tombèrent dans les filets de son charme et de son besoin éperdu d'être aimée. Un besoin absolu, né d'une enfance corsetée auprès d'une mère distante et d'un père absent, deux grands bourgeois parisiens, très à cheval sur les principes, lui préférant sa s?ur cadette, Mijanou. Dans cet univers d'hommes, quatre femmes s'affirment avec la fidélité solide des proches de Brigitte : Dany, doublure attitrée, Colette Berroyer, maquilleuse de toujours, Olga Horstig qui fut son agent et Christine Gouze-Rénal, sa productrice. Elles l'accompagnèrent jusqu'en 1973, date à laquelle Bardot mis fin à sa carrière cinématographique. Parmi les hommes qui traversèrent la vie de BB, citons - outre Vadim, le premier, et Bernard d'Ormale, le dernier - Jean-Louis Trintignant, Samy Frey, Gilbert Bécaud, Sacha Distel, Gunther Sachs, Serge Gainsbourg, quelques sportifs, certains journalistes, de beaux débutants. Bardot croquait les hommes, comme d'autres les diamants. Un vrai c?ur d'artichaut, car amoureuse chaque fois. Si elle décida un jour de donner le meilleur d'elle-même à la cause animale, Bardot l'avoue, la maternité n'était pas dans ses cordes sensibles, le reconnaître avec une franchise directe est tout aussi courageux car tabou : son fils Nicolas, né de son union avec Jacques Charrier, sera le seul homme non désiré de sa vie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bardot amoureuse Regie: Virginie Linhart