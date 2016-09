RTS Un 01:00 bis 01:45 Sonstiges The Walking Dead D'un bout à l'autre USA 2015 Merken À la suite de l'effondrement du clocher sur le mur d'enceinte, la ville est infestée de rôdeurs. Chacun s'efforce de survivre et se réfugie où il peut. Maggie échappe de justesse à la mort en grimpant sur le rempart. Eugène est récupéré par Tara et Rosita et tous trois s'enferment dans un garage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Regie: Michael E. Satrazemis Drehbuch: Matthew Negrete