RTS Un 15:05 bis 16:50 Sonstiges La femme en or D 2015 Merken Leonie, patronne d'une bijouterie et mère d'un jeune garçon, a assassiné son mari cardiologue de dix-sept coups de couteau. Son procès s'ouvre alors que la jeune femme a menti aux enquêteurs sur les circonstances du meurtre. Mais Anna Gottwald, son avocate ambitieuse, est déterminée à la sauver alors qu'elle voit peu à peu remonter à la surface l'enfer dans lequel a vécu sa cliente. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicitas Woll (Leonie Keller) Marcus Mittermeier (Alexander Keller) Alina Levshin (Anna Gottwald) Matti Schmidt-Schaller (Jonas Keller) Claudia Geisler-Bading (Richterin Kirbach) Hubertus Hartmann (Staatsanwalt Weber) Matthias Gall (Tom) Originaltitel: Die Ungehorsame Regie: Holger Haase Drehbuch: Michael Helfrich Altersempfehlung: ab 12