RTS Un 22:55 bis 00:30 Thriller The Call USA 2013 Richard D'Ovidio, Nicole D'Ovidio, Jon Bokenkamp Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé. Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre commence... Chaque appel pourrait bien être le dernier. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Halle Berry (Jordan Turner) Abigail Breslin (Casey Welson) Morris Chestnut (Officer Paul Phillips) Michael Eklund (Michael Foster) David Otunga (Officer Jake Devans) Michael Imperioli (Alan Denado) Justina Machado (Rachel) Originaltitel: The Call Regie: Brad Anderson Drehbuch: Richard D'Ovidio Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 16