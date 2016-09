RTS Un 23:30 bis 00:15 Sonstiges Esprits criminels: Unité sans frontières D'amour et de haine USA 2016 Merken Une jeune Américaine quitte le territoire pour rejoindre son petit ami en Turquie. Une fois en Asie, elle disparaît. Jack Garrett et son équipe sont persuadés que l'adolescente est tombée dans un piège. Ils se rendent sur place et rencontre le jeune homme, qui affirme n'avoir jamais contacté la jeune fille. L'examen de son ordinateur lui donne raison : quelqu'un s'est fait passé pour son ami afin d'attirer l'adolescente en Turquie. C'est alors que l'équipe apprend que le corps d'une Américaine vient d'être retrouvé. Elle a été victime de la même tromperie... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Jack Garrett) Alana De La Garza (Clara Seger) Daniel Henney (Matt Simmons) Tyler James Williams (Russ Montgomery) Annie Funke (Mae Jarvis) Sonya Walger (Marion Codwell) Juliette Angelo (Emma Peters) Originaltitel: Criminal Minds: Beyond Borders Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Tim Clemente