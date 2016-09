Témoin-clé d'une fusillade, un jeune pompier devient la cible des tueurs... Après avoir été témoin de meurtres brutaux dans une supérette, Jeremy Coleman, pompier professionnel, échappe de justesse au massacre. Il reconnaît formellement l'auteur des faits, un certain David Hagan, chef d'une organisation criminelle neonazie. Placé dans le programme de protection des témoins en attendant le procès, il tombe amoureux de Talia, une policière chargée de le protéger. Mais le tueur, David Hagan, les retrouve et blesse grièvement Talia. Jeremy comprend alors qu'ils ne seront jamais en sécurité tant que Hagan sera en vie... Il décide donc de le retrouver et de faire justice lui-même... In Google-Kalender eintragen