TV5 18:40 bis 20:13 Sonstiges La mort d'Auguste F 2015

Paris, 1965. Un soir, Auguste, 80 ans, s'écroule parmi les clients de son restaurant, un ancien bistrot des Halles qu'il cogérait avec Antoine, son fils aîné. Appâtés par le gain et sitôt arrivés, les deux autres fils d'Auguste exigent de voir le testament et accusent Antoine de vouloir les déposséder...

Schauspieler: Jean-Pierre Darroussin (Antoine Mature) Antoine Duléry (Ferdinand Mature) Bruno Solo (Bernard Mature) Olivia Brunaux (Lucie Mature) Fabrice Feltzinger (Mauvis) Gérard Dessalles (Docteur Patin) Julie Judd (Nicole Mature) Originaltitel: La mort d'Auguste Regie: Denis Malleval Drehbuch: Jacques Santamaria Musik: Jean Musy