TV5 18:00 bis 18:23 Sonstiges 64 minutes, le monde en français, 1er partie La Une francophone, avec Dominique Garcia Merken S'il y en a un qui peut parler de ''nos ancêtres les GauLois'', c'est bien Dominique Garcia. Historien, archéologue, le président de l'INRAP est un spécialiste de la Gaule. Pas de la Gaule fantasmée, mais de la Gaule réelle, diverse, plurielle, complexe. Pour ''64''', il répond à Nicolas Sarkozy et rétablit les Gaulois dans leur vérité historique. Moderation: Mohamed Kaci Gäste: Gäste: Dominique Garcia (historien et archéologue, président de l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)) Originaltitel: 64 minutes, le monde en français