KI.KA 07:50 bis 08:00 Trickserie Bing Wiederverwerten GB, IRL 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Wiederverwerten: Bings geliebte Gummistiefel sind undicht geworden. Doch Bing möchte sie nicht wegwerfen. Er überlegt sich eine neue Aufgabe für sie, denn Flop hat ihm erklärt, was Recycling ist. Bing steckt im Garten Topfpflanzen in die gelben Stiefel. So macht er aus den Stiefeln Blumenübertöpfe, eine Wiederverwertung, die nun den Garten schmückt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bing Regie: Nicky Phelan Drehbuch: Ted Dewan, Philip Bergkvist, Mikael Shields, Lucy Murphy, An Vrombaut, Gerard Foster, Denise C Musik: Julian Nott, Russell Pay

