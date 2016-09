Schweiz 2 17:35 bis 18:30 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 24 Duft des Todes D, A 1995 2016-09-29 10:40 Stereo Dolby Digital HDTV Merken Eine junge Frau wird in ihrem Badezimmer tot aufgefunden, jemand hat sie erdrosselt. Auf den Geruch am Gürtel des Bademantels reagiert Rex eigenartig, doch außer dem Parfüm hat der Täter keinerlei Spuren in der Wohnung hinterlassen. Kommissar Moser und Kollegen beginnen mit Befragungen und finden heraus, dass die Frau offenbar seit kurzem einen neuen, sehr gutaussehenden Freund hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tobias Moretti (Richard "Richie" Moser) Karl Markovics (Ernst Stockinger) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Fritz Muliar (Max Koch) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Bruno Eyron (Hubert Zauner) Gabriela Benesch (Silvia Lorenz) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Hans Werner Drehbuch: Peter Hajek, Peter Moser Kamera: Wolfgang Dickmann Musik: Gerd Schuller Altersempfehlung: ab 12