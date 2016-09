Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Leben lernen, aber anders ... Warum wir erzählen. Der Mensch, das geschichtenerzählende Tier / Warum wir spielen. Von Würfeln, Karten und Rollenspielen / Das Kalenderblatt 28.09.1964: Der nichtssagende Komiker Harpo Marx stirbt. Von Astrid Mayerle Merken Warum wir erzählen - Der Mensch, das geschichtenerzählende Tier. Autor: Klaus Uhrig. Egal ob in Afrika oder Australien, bei den letzten Dschungelstämmen oder in der modernen Großstadt - alle Menschen haben eins gemeinsam: Wir erzählen Geschichten. Wir können gar nicht anders. Aber warum? Längst hat sich eine eigene Wissenschaft um das Geschichtenerzählen entwickelt: Die Narrative Psychologie. Und ihre Erkenntnisse über den Erzählzwang des Menschen sind faszinierend. Anscheinend ist es so, dass wir uns die Welt nur durch Geschichten wirklich verständlich machen können. Das ist nicht unproblematisch. So wissen wir zum Beispiel, dass Menschen einer gut erzählten Lüge oft eher glauben als der trockenen oder langweiligen Wahrheit. Es gibt keinen Bereich, in dem der Mensch nicht versuchen würde, durch das Geschichtenerzählen Sinn zu stiften. Viele Forscher glauben sogar, dass unsere Identität hauptsächlich davon abhängt, welche Geschichte unseres Lebens wir uns selbst gerne erzählen. In Google-Kalender eintragen