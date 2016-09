ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Zweites Heim, Glück allein USA 2006 2016-09-29 13:10 Stereo Merken Da Carrie nicht möchte, dass Dougs Pokerabende dauernd bei ihnen stattfinden, mieten sich Doug und seine Freunde heimlich ein Apartment über ihrem neuen Lieblingsrestaurant. Anfangs genießen die Männer die Zeit in ihrem geheimen Domizil, doch die Freude ist nur von kurzer Dauer. Carrie stürzt sich unterdessen wieder voll in die Arbeit. Als ihr Büro Kirstie Alley als Klientin gewinnen kann, setzt Carrie ihren ganzen Ehrgeiz daran, für die Schauspielerin eine Wohnung zu finden. Aber das erweist sich als eine echte Herausforderung... Gaststar: Kirstie Alley. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) James Hong (Mr. Soo) Originaltitel: The King of Queens Regie: Michael J. Weithorn Drehbuch: David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar