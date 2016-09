ATV 13:40 bis 14:05 Comedyserie Anger Management Charlies Nacht mit Lacey USA 2014 Stereo Merken Charlie (Charlie Sheen) macht sich Sorgen um Lacey (Noureen DeWulf). Sie hat ihren Ex-Freund beinahe umgebracht, weil er sie verlassen hatte. Nun erfährt sie, dass er heiraten will. Charlie fürchtet, dass Lacey ähnlich heftig reagieren wird. Also setzt er alles daran, die entscheidende Nacht mit Lacey zu verbringen, um ihre Wut unter Kontrolle zu halten. Unterdessen pflegt Jordan (Laura Bell Bundy) Sean (Brian Austin Green), der sich eine Erkältung eingefangen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Goodson) Shawnee Smith (Jennifer Goodson) Laura Bell Bundy (Dr. Jordan Denby) Noureen DeWulf (Lacey) Michael Arden (Patrick) Derek Richardson (Nolan) Barry Corbin (Ed) Originaltitel: Anger Management Regie: Bob Koherr Drehbuch: Eric Weinberg, David Dorfman Kamera: Hunt Hibler Musik: Raney Shockne Altersempfehlung: ab 12

