ATV 11:45 bis 12:40 SciFi-Serie Tomorrow People Thanatos USA 2013 2016-09-29 06:15 Stereo Nach dem Traum von seinem Vater Roger ist Stephen überzeugt, dass dieser noch lebt und bittet die Tomorrow People, ihm bei der Suche zu helfen. Da Jedikiah entscheidende Informationen über Rogers Schicksal haben dürfte, wollen Cara und Russell in Jedikiahs Wohnung eindringen, damit Cara seine Gedanken lesen kann, während er schläft. Doch Jedikiah wacht auf und Cara und Russell versuchen panisch, sich in ihren Unterschlupf zurück zu teleportieren, nehmen ihren Erzfeind dabei aber versehentlich mit. Um ihn daran zu hindern, sie zu verraten, halten sie ihn bei sich fest und versuchen dabei mehr über Roger und Thanatos zu erfahren. Cara wird dabei klar, dass John und Jedikiah mehr verbindet als John zugeben möchte?. Schauspieler: Robbie Amell (Stephen Jameson) Peyton List (Cara Coburn) Luke Mitchell (John Young) Aaron Yoo (Russell Kwon) Madeleine Mantock (Astrid Finch) Mark Pellegrino (Dr. Jedikiah Price) Nicholas Young (Aldus Crick) Originaltitel: The Tomorrow People Regie: Rob Bailey Drehbuch: Phil Klemmer, Alex Katsnelson Kamera: Dermott Downs Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12